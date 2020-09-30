Сергей Семак пожаловался на журналистов, распространивших фейковую переписку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал журналистов, которые распространили фейковую переписку между его женой Анной и полузащитником ЦСКА Николой Влашичем. В переписке Анна якобы написала хорвату, что Семак очень ждёт его в «Зените», но футболист отказался покидать «армейский» клуб. В переписке также появилось сообщение болельщика, который оскорбил Сергей и Анну.

«Это не смешно. Я готов закрывать глаза на многое, но только не тогда, когда оскорбляют моих близких и родных людей. Опубликовали фальсифицированную переписку моей жены, сочтя это удачной шуткой. Одно дело когда перепечатывают и меняют слова, придумывая продаваемые заголовки, другое когда подделывают переписки, распространяя ложную информацию и размещают это на ранее уважаемом мною ресурсе.



Следующий “герой” „сториз“ позволяет себе безнаказанно оскорблять женщину, прячась под маской болельщика ЦСКА. У меня много знакомых и друзей настоящих „армейцев“, но таких нет ни одного», — написал Семак в своём «инстаграме».