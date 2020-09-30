Лэмпард: успех к «Челси» придёт тогда, когда мы будем забивать второй, поведя в счёте

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка лиги с «Тоттенхэмом» (1:1, 4:5 по пенальти).

«В серии пенальти может случиться всё что угодно. Само собой, очень хотелось пройти в следующий раунд, но есть кое-что, что мне понравилось. В первом тайме мы были лучше соперника, но потом всё изменилось.



«Тоттенхэм» начал играть дальними передачами, разбил наш прессинг, поменял тактику. Мы должны научиться адаптироваться к такому. Успех придёт, когда мы будем забивать второй, поведя в счёте. Необходимо сохранять позитив.



Наши футболисты выглядели уставшими в конце, что объяснимо с учётом ситуации. У Вернера были судороги в конце, поэтому он не бил пенальти», — приводит слова Лэмпарда BBC Sport.