Лэмпард: успех к «Челси» придёт тогда, когда мы будем забивать второй, поведя в счёте

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка лиги с «Тоттенхэмом» (1:1, 4:5 по пенальти).
«В серии пенальти может случиться всё что угодно. Само собой, очень хотелось пройти в следующий раунд, но есть кое-что, что мне понравилось. В первом тайме мы были лучше соперника, но потом всё изменилось.
«Тоттенхэм» начал играть дальними передачами, разбил наш прессинг, поменял тактику. Мы должны научиться адаптироваться к такому. Успех придёт, когда мы будем забивать второй, поведя в счёте. Необходимо сохранять позитив.
Наши футболисты выглядели уставшими в конце, что объяснимо с учётом ситуации. У Вернера были судороги в конце, поэтому он не бил пенальти», — приводит слова Лэмпарда BBC Sport.
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