Крицюк прокомментировал переход в «Белененсеш» на трёх языках

Бывший вратарь «Краснодара» Станислав Крицюк прокомментировал переход в «Белененсеш» на русском, английском и португальском языках.



«Новый этап. Новый вызов. Я рад стать частью «Белененсеша». Благодарю клуб за доверие и команду за радушный приём! Счастлив вернуться в Португалию и приложу все усилия, чтобы быть максимально полезным команде.



New stage. New challenge. I am glad to become a part of Belenensess. I thank the club for their trust and the team for a warm welcome! Happy to return to Portugal and will do my best to be as helpful a team as possible.



Nova etapa. Novo desafio. Estou feliz por fazer parte do Belenensess. Agradeço ao clube pela confiança e à equipa pelas calorosas boas-vindas! Fico feliz por regressar a Portugal e farei o meu melhor para ajudar a equipa no que for preciso», — написал Крицюк в Инстаграме».

Просмотреть фото можно в "инстаграме" Крицюка.