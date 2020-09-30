И. Федотов: можно предположить, что «Спартак» и «Зенит» могли сами выбрать себе судью

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал назначение судей на матч 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».



«Уверен, Кашшаи хотел назначить кого-то ещё. Участвовали ли в этом клубы? Можно предположить, что «Спартак» и «Зенит» могли вмешаться в назначение арбитров, могли сами выбрать себе судью. Например, в РФС позвонили клубам, сказали, что их будет судить Мешков, а они отказались: «Это друг Сухины – друг «Локо!». Потом им могли предложить Вилкова – тут уже отказывался «Спартак». Можно было отдать матч Васильеву – он как раз отдохнул после «Динамо» и «Зенита». Кто ещё мог бы отработать? Безбородов, Левников, Карасёв и Панин – нет, Иванову не дали бы такой матч после полуфинала Кубка, Москалёв – под вопросом, но тут тоже могли отказаться клубы. Вот и остался один Кукуян.



Но не может быть такого, что судьи сами отказывались бы судить матчи «Спартака» или «Зенита». Для арбитров такое назначение – шанс и испытание, которые подарила судьба. Когда я получил первое дерби, был счастлив. Да, цена ошибки высока, но удачная работа может поднять судью на топ-уровень», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

И. Федотов: Кукуяна и Карасёва уничтожат за любую ошибку в игре «Спартака» и «Зенита»