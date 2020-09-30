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Спортивный директор «Химок»: по Мирзову и Зиньковскому мы пока не договорились

Спортивный директор «Химок»: по Мирзову и Зиньковскому мы пока не договорились
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб продолжает переговоры по трансферам полузащитника московского «Спартака» Резиуана Мирзова и хавбека самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«По Мирзову и Зиньковскому мы пока не договорились, но в активной стадии. Оба могут продолжить карьеру у нас на правах аренды», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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