Спортивный директор «Химок»: по Мирзову и Зиньковскому мы пока не договорились

Спортивный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб продолжает переговоры по трансферам полузащитника московского «Спартака» Резиуана Мирзова и хавбека самарских «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«По Мирзову и Зиньковскому мы пока не договорились, но в активной стадии. Оба могут продолжить карьеру у нас на правах аренды», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.