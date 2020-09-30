Шунин едва не подрался с Н’Жье в перерыве матча с «Химками»

В перерыве матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» — «Динамо» (1:0) произошёл конфликт между голкипером бело-голубых Антоном Шуниным и нападающим Клинтоном Н’Жье, сообщает Sport24.
После пропущенного в первом тайме гола Шунин в раздевалке попытался завести команду и сыграть за главного тренера Кирилла Новикова. Игроки поддержали капитана «Динамо», но Н’Жье начал спорить и предъявил голкиперу претензии по эпизоду с голом.
Футболисты едва не подрались, их разняли партнёры по команде. В момент конфликта Новикова в раздевалке ещё не было. Н’Жье не вышел на второй тайм матча с «Химками", вместо него на поле появился Вячеслав Грулёв.
29 сентября «Динамо» подтвердило уход Кирилла Новикова с поста главного тренера команды. Специалист подал в отставку после матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:1). Руководство приняло решение удовлетворить заявление.
- 30 сентября 2020
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