В «Удинезе» назвали недостойными все предложения по Де Паулю. Игрока хочет купить «Зенит»

Директор «Удинезе» Пьерпаоло Марино заявил, что полузащитник Родриго Де Пауль вряд ли уйдет из команды в это трансферное окно.
«В начале сезона все думали, что он уже собрал чемоданы, но я сказал, что будет сюрприз, если он уйдёт. Мы не получили предложений, достойных игрока сборной Аргентины, поэтому вполне естественно, что он продолжит играть за „Удинезе“. Искренне сомневаюсь, что ситуация изменится в ближайшие несколько дней.
«Лидс»? У нас были предложения из многих клубов, которые, откровенно говоря, мы не собирались воспринимать всерьёз. Семья Поццо хочет сохранить в клубе Де Пауля, который мечтает играть за «Удинезе», — цитирует Марино Football Italia.
Как утверждал журналист Никколо Чеккарини, сине-бело-голубые сделали улучшенное предложение о трансфере 26-летнего аргентинского футболиста в размере € 30 млн, однако оно не устроило итальянский клуб. «Удинезе» требует за игрока € 40 млн.
Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». В «Удинезе» перешёл в 2016 году из «Валенсии», сумма трансфера составила € 3 млн. В сезоне-2019/2020 Родриго провёл 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Де Пауля в € 30 млн.
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