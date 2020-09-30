Кристиан Нобоа: ПАОК — моя бывшая команда, но буду болеть за «Краснодар»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, выступавший за ПАОК, поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между греческим клубом и «Краснодаром».



«Думаю, игроки ПАОКа будут осторожны. Они не побегут вперёд на первых минутах, так как знают, что «Краснодар» очень хорош на контратаках. Если «Краснодар» забьёт первый гол, им будет ещё тяжелее. Не могу сказать, какой сейчас ПАОК. Там много новых футболистов. «Краснодар» — хорошая команда, очень быстрая. С ними трудно играть.

Болельщики очень сильно помогают ПАОК. Я играл там, там суперболельщики. Без них будет тяжело. Если ПАОК выиграет, думаю, будут большие премиальные. Будет большая интрига до, во время матча и после.

Кто пройдет дальше? Трудный вопрос. Играю в России и хочу, чтобы прошёл «Краснодар». Нужно показать, что в России хороший футбол. ПАОК — моя бывшая команда, но буду болеть за «Краснодар», — сказал Нобоа в эфире программы «Все на футбол!» на телеканале «Матч ТВ».