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Мусаев объяснил, почему «Краснодар» играл с «Сочи» основным составом

Мусаев объяснил, почему «Краснодар» играл с «Сочи» основным составом
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом (2:1) ответил на вопрос, почему команда играла с «Сочи» основным составом.

«Сочи» — очень достойный соперник, и они по праву занимают высокую позицию в таблице. У нас не очень большая скамейка: не было равноценных замен без потери качества. Не хотелось разделять турниры, поэтому играли сильнейшим составом. Как показала игра — это было правильное решение", — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В матче 9-го тура РПЛ «Краснодар» сыграл вничью с «Сочи» (1:1).

«Краснодар» впервые выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. Соперники «быков» станут известны по результатам жеребьёвки, которая состоится 1 октября.

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