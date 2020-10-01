Шомуродов поблагодарил Карпина. Тренер в ответ назвал игрока кривоногим

Узбекистанский нападающий Эльдор Шомуродов, перешедший из «Ростова» в «Дженоа», поблагодарил главного тренера ростовского клуба Валерия Карпина.
«Спасибо за всё, тренер!» — написал Шомуродов в комментариях в «инстаграме» Карпина.
«Не за что, кривоногий», — ответил Карпин.
Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в восьми матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. В прошлой кампании Эльдор забил 11 голов и отдал 6 результативных передач в 28 встречах чемпионата. В недавнем матче квалификации Лиги Европы с «Маккаби» из Хайфы игрок поразил ворота соперника впервые с февраля.
- 1 октября 2020
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