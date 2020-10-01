Третий день фестиваля «Чемпионата»: «Спартак» и «Локомотив» в полуфинале

В Москве продолжается II детский футбольный фестиваль «Чемпионата. В среду состоялись заключительные матчи группового этапа.



Турнир U10

Московские спартаковцы, победившие в двух первых матчах со счётом 30:0, теоретически могли не попасть в финал, если бы сегодня уступили ДЮСШ «Севастополь». И надо сказать, что первая половина игры не напоминала красно-белым лёгкую прогулку: они забили только в середине тайма, но вскоре пропустили первый мяч на турнире. И всё же к перерыву «Спартак» вёл 2:1 благодаря забитому пенальти. А на второй тайм сил у севастопольцев не хватило. Итог — 6:1 в пользу москвичей.

За выход в финал они поспорят с пермской «Звездой», которая сегодня сыграла вничью 2:2 с главным конкурентом — «Кожаным мячом» из Ставрополя и сохранила первое место в группе А.

В группе С московский «Локомотив» победил «Экспресс» из Великих Лук и опередил «Атлетик» из Абакана благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Оппонентом «железнодорожников» станет СШ № 8-Zemlyakoff. Юные пензенские футболисты, как и «Спартак», набрали максимальное количество очков в группе — девять.

Спартаковец Николай Остапенко сохранил первую строчку в списке лучших снайперов соревнований. На его счету 11 голов.



Результаты 3-го тура:

СШ № 8 Zemlyakoff-2 (Пенза) — «Атлетик» (Абакан) — 3:7 (Снаткин, Шленчик, Ястимов — Дроботов-5, Чаптыков, Зайцев).

«Машук» (Пятигорск) — СШ № 8 Zemlyakoff (Пенза) — 3:5 (Озманян-2, Эсетилов — Ваняшев-3, Приступа, Верстунин).

«Спартак» (Москва) — ДЮФК «Севастополь» — 6:1 (Тарасов-3, Ерохин, Остапенко, Москаленко — Либин).

«Динамо» (Благовещенск) — «Легион» (Москва) — 3:2 (Пономаренко-2, Поляков — Шкрабов, Твартвая).

«Локомотив» (Москва) — «Экспресс» (Великие Луки) — 5:0 (Варшанидзе-2, Андрианов, Вишневецкий, Губин).

«Кожаный мяч» (Ставрополь) — СШОР «Звезда» (Пермь) — 2:2 (Данильян, Т.Соколов — Абдулин, Пыхтеев).

«Труд» (Москва) — FDC Vista Junior (Геленджик) — 7:3 (Пимушин-3, Лозинский-2, Борисов, Муротханов — Мяоц, Мишустин).

«Партизан» (Воронеж) — FC Future (Москва) — 4:0 (Могилат-2, Брюханов, Дудников).



Турнир U11

Прошлогодний победитель фестиваля — РДЮСШ «Газовик» завершил групповой этап со стопроцентным показателем: 12 очков в 4 матчах. На этот раз махачкалинцы в упорной борьбе побороли команду СШ № 7 из Петрозаводска — 3:1. Нурудин Алиев установил окончательный счёт невероятным ударом в падении под перекладину перед самым финальным свистком. Пока это самый эффектный гол фестиваля.

В группе B сразу три команды — воронежский «Локомотив», «Бампер» из Петропавловска-Камчатского и «Тюмень» набрали по девять очков. А так как в матчах друг с другом соперники одержали по одной победе, пришлось считать разницу голов. Она оказалась лучше у воронежцев, которые и продолжат борьбу за медали.

А во втором полуфинале встретятся «Металлург» из Выксы и «Кожаный мяч» Романа Павлюченко. Отметим, что выксунцы завоевали первое место в группе, обыграв столичный «Локомотив» 2:1, а ставропольский коллектив победил во всех четырёх играх группового этапа.

В лидеры бомбардирской гонки вышел Газимагомед Магомедов из «Газовика». Он отличился семь раз. По шесть мячей забили Данила Попков из «Смены» и Артём Диянов из «Металлурга». При этом оба сделали по дублю в матчах с московским «Локомотивом» и принесли своим командам соответственно ничью и победу.

Результаты 3-го тура:

«Локомотив» (Москва) — «Металлург» (Выкса) — 1:2 (Сазонов — Диянов-2).

«Бампер» (Петропавловск-Камчатский) — «Смена-2» (Москва) — 2:1 (М.Смирнов-2 — Г. Воропаев).

ДФК «Виктория» (Севастополь) — ФК «Тюмень» — 0:4 (Калякин-2, Гутман, Давыдов).

«Динамо» Кострома — «СКА-Хабаровск» — 0:1 (Гришанов).

«Смена-2» (Москва) — «Локомотив» (Воронеж) — 2:3 (Королёв, Ульянов — Дроздов-2, Карслян).

СШОР Владимирской области — «Локомотив» (Москва) — 1:4 (Копенков — Мерков-2, Кизякин, Зоина).

«СКА-Хабаровск» — «Торпедо» (Миасс) — 3:0 (Копытко, Гришанов, Жуков).

РДЮСШ «Газовик» (Махачкала) — «Спарта» (Владимир) — 5:1 (Г.Магомедов, М.Алиев, Н.Алиев — Дубровин).

РДЮСШ «Газовик-2» (Махачкала) — «Смена» (Москва) — 1:7 (Габибов — Гахраманов-2, Попков-2, Пугин-2, Холодов).

«Лисы-2018» (Тула) — «Кубань» (Краснодар) — 1:0 (Дворецкий).

«Экспресс» (Великие Луки) — «Кожаный мяч» (Ставрополь) — 0:4 (Нижевязов-2, Мартынов, Скопцов).

СШ № 7 (Петрозаводск) — РДЮСШ «Газовик» (Махачкала) — 1:3 (Горшков — Н.Алиев-2, М.Алиев).

Соревнования проводятся при поддержке фонда развития детско-юношеского футбола «Пас в будущее» и проходят в двух возрастных категориях — U10 (футболисты 2010 года рождения) и U11 (2009 года рождения).