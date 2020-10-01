«Ахмат» объявил о переходе российского хавбека «Монпелье» Адуева
Российский полузащитник «Монпелье» Амир Адуев перешёл в «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненского клуба.
«Чеченский футболист Амир Адуев, выступавший за французский «Монпелье», перешёл в «Ахмат». Адуев прибыл в расположение клуба, подписал контракт, рассчитанный на четыре года, и провёл первую тренировку», — говорится в официальном «твиттере» «Ахмата».
21-летний Адуев с раннего детства проживает во Франции, однако имеет российский паспорт и в марте 2019 года получил дебютный вызов в молодёжную сборную России. За первую команду «Монпелье» он не провёл ни одного матча.
«Ахмат», набрав в девяти турах 13 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 4 октября на выезде с «Рубином».
Полярус — о переходе в «Ахмат»: желаю «Химкам» удачи, а я двигаюсь дальше
- 1 октября 2020
-
19:24
-
19:22
-
19:18
-
19:18
-
19:17
-
19:05
-
19:04
-
18:55
-
18:52
-
18:43
-
18:37
-
18:26
-
18:22
-
18:17
-
18:12
-
17:55
-
17:39
-
17:31
-
17:21
-
17:05
-
16:56
-
16:49
-
16:45
-
16:39
-
16:23
-
16:10
-
16:08
-
16:06
-
16:01
-
15:47
-
15:39
-
15:38
-
15:37
-
15:34
-
15:26
Партнерский контент