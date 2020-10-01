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«Ахмат» объявил о переходе российского хавбека «Монпелье» Адуева

«Ахмат» объявил о переходе российского хавбека «Монпелье» Адуева
Футбол / РПЛ 0

Российский полузащитник «Монпелье» Амир Адуев перешёл в «Ахмат», сообщает пресс-служба грозненского клуба.

«Чеченский футболист Амир Адуев, выступавший за французский «Монпелье», перешёл в «Ахмат». Адуев прибыл в расположение клуба, подписал контракт, рассчитанный на четыре года, и провёл первую тренировку», — говорится в официальном «твиттере» «Ахмата».

21-летний Адуев с раннего детства проживает во Франции, однако имеет российский паспорт и в марте 2019 года получил дебютный вызов в молодёжную сборную России. За первую команду «Монпелье» он не провёл ни одного матча.

«Ахмат», набрав в девяти турах 13 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч клуб проведёт 4 октября на выезде с «Рубином».

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