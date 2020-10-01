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Антон Миранчук — о жеребьёвке ЛЧ: была возможность сыграть против брата

Антон Миранчук — о жеребьёвке ЛЧ: была возможность сыграть против брата
Футбол / Лига чемпионов 0

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба. «Железнодорожники» попали в группу А вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

«Группа очень сильная. Один из соперников нам уже очень хорошо знаком: каждый год это «Атлетико»!
Была возможность попасть в группе к «Аталанте» и сыграть против брата. Конечно, это было бы интересно, тем более в таком турнире, как Лига чемпионов. Но мы в группе А и должны выжимать максимум, показывать свой наилучший результат и, безусловно, выходить в евровесну», — сказал Антон Миранчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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