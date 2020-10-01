Мурад Мусаев оценил соперников «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для краснодарского клуба. «Быки» попали в группу Е вместе с «Севильей» (Испания), «Челси» (Англия) и «Ренном» (Франция).

«Перед жеребьёвкой мы понимали, что на групповой стадии Лиги чемпионов все соперники — высочайшего европейского уровня. «Челси» — европейский гранд. В Лондоне провели масштабную трансферную кампанию в этом году, что говорит об амбициях. «Севилья» — действующий победитель Лиги Европы, который по пути к титулу обыграл «Интер» и «Манчестер Юнайтед». А «Ренн» показывает содержательный футбол и на данный момент является единоличным лидером чемпионата Франции.

Мы дебютируем в таком большом турнире. Мы должны идти шаг за шагом, набираясь опыта и улучшая качество игры. Наша команда очень мотивирована, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. В каждой игре будем биться за максимальный результат», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Краснодара».