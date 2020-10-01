Денис Глушаков: готов тащить «Химки» на себе

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал свой переход в подмосковные «Химки».
«Позиция руководства: «Строится новая команда, это серьёзный проект». После неопределённости появилась ясность и стабильность: произошли перестановки и в клубе, и в команде. Хочется верить, что у этого проекта большие перспективы.
Почему выбрал именно «Химки»? Был самый предметный интерес и наиболее конкретное предложение. Опять же интересно, что создаётся что-то новое. Плюс по возможности я хотел быть ближе к детям, я не скрывал этого. В итоге — я здесь, и хочу поблагодарить клуб за приглашение. Буду делать все что могу, чтобы приносить команде пользу.
С детьми получается общаться, они ко мне приезжают, всё в порядке. Непонятно только, что сейчас со школой будет, но у нас всё нормально. Но второй волны коронавируса не боюсь – чего бояться? Если снова будет карантин, то ничего не поделаешь… Главное – соблюдать спортивный режим.
Понимаю, что в «Химках» буду самым статусным и одним из самых опытных игроков. Готов тащить «Химки» на себе. Но футбол ведь командный вид спорта, я один не выигрываю матчи. Костяк у команды есть, будут добавляться другие футболисты, так что жду движения вперёд. Уже пообщался с Игорем Геннадьевичем, мы ведь знакомы ещё по «Локомотиву» – он долгие годы там работал. Плюс тут Тихонов, Хомич – их я и так знал, а с кем не был знаком – уже познакомился. Был ещё Ломовицкий, но уехал, к сожалению", — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Полностью интервью с Глушаковым можно прочитать на «Чемпионате».
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