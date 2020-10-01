«Мог оказаться в «Локомотиве». Глушаков — о вариантах продолжения карьеры кроме «Химок»

Новичок подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, что в это трансферное окно мог оказаться в московском «Локомотиве».

«Было общение с несколькими клубами, но без конкретики. И никому не отказывал. Диалог с „Локомотивом“ был, мог там оказаться, мои представители общались по этому поводу с клубом. Но до конкретики не дошло», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Последним клубом Глушакова был грозненский «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Денис на протяжении шести лет выступал за московский «Спартак» и восемь лет играл за столичный «Локомотив». В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.



«Химки», набрав 6 очков в девяти турах, находятся в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Полностью интервью с Глушаковым можно прочитать на «Чемпионате».