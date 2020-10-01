«Мог оказаться в «Локомотиве». Глушаков — о вариантах продолжения карьеры кроме «Химок»

Новичок подмосковных «Химок» Денис Глушаков рассказал, что в это трансферное окно мог оказаться в московском «Локомотиве».
«Было общение с несколькими клубами, но без конкретики. И никому не отказывал. Диалог с „Локомотивом“ был, мог там оказаться, мои представители общались по этому поводу с клубом. Но до конкретики не дошло», — сказал Глушаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
Последним клубом Глушакова был грозненский «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Денис на протяжении шести лет выступал за московский «Спартак» и восемь лет играл за столичный «Локомотив». В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.
«Химки», набрав 6 очков в девяти турах, находятся в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Полностью интервью с Глушаковым можно прочитать на «Чемпионате».
- 1 октября 2020
-
22:20
-
22:16
-
22:15
-
22:10
-
22:07
-
22:00
-
21:58
-
21:44
-
21:43
-
21:27
-
21:22
-
21:21
-
21:07
-
21:03
-
20:58
-
20:51
-
20:46
-
20:43
-
20:31
-
20:26
-
20:26
-
20:17
-
20:16
-
20:09
-
20:04
-
20:00
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:46
-
19:45
-
19:33
-
19:32
-
19:24
-
19:22