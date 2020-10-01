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Тренер «Брюгге» — о группе «Зенита»: это не так сексуально, как в прошлом сезоне ЛЧ

Тренер «Брюгге» — о группе «Зенита»: это не так сексуально, как в прошлом сезоне ЛЧ
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В одну группу вместе с бельгийским клубом попали «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия) и «Зенит» (Россия).

«Это звучит не так сексуально, как в прошлом сезоне. Но все эти команды могут доставить большие проблемы. У них гораздо больший бюджет, чем у нас. Если играете на таком уровне, то в любом случае у вас много сильных качеств», — приводит Филипп Клеман.

В сезоне-2019/2020 «Брюгге» на групповом этапе Лиги чемпионов играл с «Пари-Сен-Жермен», мадридским «Реалом» и «Галатасараем». Бельгийская команда заняла третье место, набрав три очка, и продолжила выступления в Лиге Европы.

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