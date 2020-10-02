«Лацио» оформил трансфер алжирского полузащитника

Состав римского «Лацио» пополнил полузащитник СПАЛ Мохамед Фарес. Стоимость сделки составила € 8 млн, а контракт рассчитан до лета 2025 года, сообщается на официальном сайте римского клуба.

В минувшем сезоне Фарес провёл за СПАЛ восемь матчей в чемпионате Италии, результативными действиями не отметился. Также он провёл девять матчей за сборную Алжира.

«Лацио» — соперник петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Помимо римлян в петербуржцами сыграют дортмундская «Боруссия» и бельгийский «Брюгге».