«Лацио» оформил трансфер алжирского полузащитника
Состав римского «Лацио» пополнил полузащитник СПАЛ Мохамед Фарес. Стоимость сделки составила € 8 млн, а контракт рассчитан до лета 2025 года, сообщается на официальном сайте римского клуба.
В минувшем сезоне Фарес провёл за СПАЛ восемь матчей в чемпионате Италии, результативными действиями не отметился. Также он провёл девять матчей за сборную Алжира.
«Лацио» — соперник петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. Помимо римлян в петербуржцами сыграют дортмундская «Боруссия» и бельгийский «Брюгге».
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