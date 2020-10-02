Алекс Крал рассказал о матче «Спартака», после которого ему было стыдно

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о матче, после которого ему последний раз было стыдно, а также о знаменитостях, с которыми он хотел бы познакомиться.
«Это была игра «Спартака» с «Тамбовом» в прошлом сезоне. Мы играли дома и уступили 2:3. Много дней после поражения я чувствовал себя очень плохо. Может, потому что мы в принципе были не в самой простой ситуации, но та игра оставила очень плохой осадок.
Конечно, хотел бы пообщаться с Роналду. Он мой идол. Это из футболистов. Возможно, с кем-то из рэперов, но я не знаю, как сказать: рэп — это не один исполнитель. Может быть, Drake. Я слушаю его довольно часто. Но в приоритете Криштиану», — цитирует Крала «Матч ТВ».
В Российской Премьер-Лиге сезона-2020/2021 «Спартак» и «Зенит» лидируют в таблице, набрав по 20 очков. 3 октября они сыграют в 10-м туре, начало встречи – в 19:00 мск.
- 2 октября 2020
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