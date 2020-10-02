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В «Химках» подтвердили предстоящий переход Мирзова из «Спартака»

В «Химках» подтвердили предстоящий переход Мирзова из «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о предстоящем приходе в клуб полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова.

«Принципиальная договорённость по аренде Мирзова есть. Готовим документы. Как подпишем, так объявим», — сказал Ульянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Мирзов перейдёт из «Спартака» в «Химки» сегодня, 2 октября.

Резиуан перебрался в стан красно-белых в 2019 году из «Ростова» за € 4 млн. Мирзов дебютировал в «Спартаке» в матче с «Тамбовом», провёл в составе московского клуба 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в одной встрече Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

Мирзов из «Спартака» сегодня перейдёт в «Химки»
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