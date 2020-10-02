«Понабрали из «Тамбова». Обухов рассказал, как Карпин пошутил над ним на тренировке

Новичок «Ростова» нападающий Владимир Обухов поделился подробностями о своём переходе из «Тамбова».



«Самый быстрый переход в жизни. Три дня назад мой агент Сергей Пушкин мне позвонил, сказал, что есть такой вариант. Я выразил заинтересованность. На следующий день созвонился с Александром Рыскиным, поговорил с Павлом Борисовичем Худяковым, тренером и быстро оформили переход. С Карпиным тоже пообщался, сначала по телефону, после прилёта он написал сообщение, сегодня утром на тренировке поговорили, он объяснил требование.



Вдвойне приятно, что теперь работаю с Карпиным. Я работал с ним в «Спартаке». Именно он начал меня подтягивать в основу, я при нём дебютировал. На эту тему он ещё не шутил, но сегодня на стандартах был эпизод, мы общались с Чистяковым, и Карпин говорит: «Вы что, вместе в «Тамбове» были?» Чистяков ему: «Ну да», а Карпин в ответ: «Понабрали из «Тамбова», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В «Тамбове» прокомментировали переход Обухова в «Ростов»