Обухов: я иду к своей цели — попаданию в сборную. Надеюсь, через «Ростов» получится

Новичок «Ростова» нападающий Владимир Обухов заявил, что хочет попасть в сборную России, а также рассказал о несостоявшемся переходе в тульский «Арсенал».



«Как удалось перезапустить карьеру? Все факторы сошлись: и игра, и работа агента, и всё остальное. Я иду к своей цели — попаданию в сборную. Если бы я хотел заработать деньги, уже бы уехал: были варианты в Казахстане, Турции. Но я очень хочу попасть в сборную и делаю всё для этого. Надеюсь, через «Ростов» получится.



Перед этим сезоном была договорённость, что я уйду в тульский «Арсенал». Говорил и с тренером, и с Худяковым. Со скрипом, но давали добро. Но то ли «Арсенал» решил не покупал, то ли ещё что-то. Трансфер оттягивался. А я понимал, что головой уже не в «Тамбове», это сильно мешало», — сказал Обухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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