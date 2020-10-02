Ромелу Лукаку признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2019/2020

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку был признан лучшим футболистом Лиги Европы по итогам прошлого сезона.



«Нерадзурри» с бельгийцем в составе начали свой путь во втором по значимости еврокубковом турнире со стадии плей-офф, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. Подопечные Антонио Конте дошли до финала, победив «Лудогорец» (2:0, 2:1), «Хетафе» (2:0), «Байер» (2:1) и «Шахтёр» (5:0). В решающем матче миланцы уступили «Севилье» со счётом 2:3.



Лукаку принял участие в 6 матчах прошлого розыгрыша Лиги Европы, забил 7 голов (2 – с пенальти) и отдал 2 результативные передачи. Также 27-летний форвард один раз поразил собственные ворота.



О вручении награды Лукаку было объявлено в ходе сегодняшней жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. «Интеру» предстоит выступить в Лиге чемпионов, где его соперниками станут «Реал», «Шахтёр» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.

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