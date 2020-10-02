Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ромелу Лукаку признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2019/2020

Ромелу Лукаку признан лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2019/2020
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку был признан лучшим футболистом Лиги Европы по итогам прошлого сезона.

«Нерадзурри» с бельгийцем в составе начали свой путь во втором по значимости еврокубковом турнире со стадии плей-офф, заняв третье место в группе Лиги чемпионов. Подопечные Антонио Конте дошли до финала, победив «Лудогорец» (2:0, 2:1), «Хетафе» (2:0), «Байер» (2:1) и «Шахтёр» (5:0). В решающем матче миланцы уступили «Севилье» со счётом 2:3.

Лукаку принял участие в 6 матчах прошлого розыгрыша Лиги Европы, забил 7 голов (2 – с пенальти) и отдал 2 результативные передачи. Также 27-летний форвард один раз поразил собственные ворота.

О вручении награды Лукаку было объявлено в ходе сегодняшней жеребьёвки группового этапа Лиги Европы. «Интеру» предстоит выступить в Лиге чемпионов, где его соперниками станут «Реал», «Шахтёр» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.

Лукаку: расизм всё ещё существует во всей Европе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020