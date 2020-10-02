Петржела: ненормально, что «Зенит» постоянно выигрывает РПЛ, но вылетает из еврокубков
Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В одну группу вместе с петербургским клубом попали «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Лацио» (Италия) и «Брюгге» (Бельгия).
«Я буду счастлив, если «Зенит» выйдет из группы в Лиге чемпионов, потому что это уже ненормально: они постоянно выигрывают чемпионство, а из еврокубков вылетают. «Зенит» сильнее «Брюгге», с этой командой можно играть. С «Боруссией» будет тяжело. А с «Лацио» тоже вполне можно играть», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мюнхенская «Бавария», обыгравшая в финале турнира «ПСЖ» (1:0).
Петржела: «Спартак» будет много плакать, но у них мало шансов. Уверен, «Зенит» победит
- 2 октября 2020
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