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Главный врач «Динамо» возглавил профсоюз футбольных врачей РФС

Главный врач «Динамо» возглавил профсоюз футбольных врачей РФС
Футбол / РПЛ 0

Главный врач московского «Динамо», заслуженный врач России Александр Ярдошвили возглавил профсоюз футбольных врачей РФС, сообщает официальный сайт бело-голубых.

Помогать в работе ему будет главный врач казанского «Рубина» Михаил Бутовский. В профсоюз вошёл также врач «Краснодара» Хаджимурад Хизроев.

Профсоюз займётся отстаиванием прав врачей в футбольных клубах — соблюдением условий труда и своевременной выплаты заработной платы, помощью в юридическом сопровождении.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Динамо», имея в активе 14 очков, располагается на девятой строчке в таблице. Лидерами чемпионата России являются «Зенит» и «Спартак», у команд по 20 очков. В следующем туре «Динамо» 4 октября примет «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

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