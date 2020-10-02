Главный врач «Динамо» возглавил профсоюз футбольных врачей РФС

Главный врач московского «Динамо», заслуженный врач России Александр Ярдошвили возглавил профсоюз футбольных врачей РФС, сообщает официальный сайт бело-голубых.



Помогать в работе ему будет главный врач казанского «Рубина» Михаил Бутовский. В профсоюз вошёл также врач «Краснодара» Хаджимурад Хизроев.



Профсоюз займётся отстаиванием прав врачей в футбольных клубах — соблюдением условий труда и своевременной выплаты заработной платы, помощью в юридическом сопровождении.



После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Динамо», имея в активе 14 очков, располагается на девятой строчке в таблице. Лидерами чемпионата России являются «Зенит» и «Спартак», у команд по 20 очков. В следующем туре «Динамо» 4 октября примет «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 20:00 мск.