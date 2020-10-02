«Брал тебя молодую и красивую, сейчас ещё красивее». Карпин поздравил жену с днём рождения

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил свою супругу Дарью Карпину с днём рождения.



«С днём рождения, любимая. Брал тебя молодую и красивую, а сейчас ещё красивее. Да ещё и двух принцесс мне подарила! Спасибо, родная. Очень тебя люблю», — написал Карпин.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» специалиста.



Валерий Карпин возглавляет клуб с 19 декабря 2017 года. В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Ростов» в девяти турах набрал 17 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. У команды серия из шести матчей в РПЛ без поражений.



В следующем туре чемпионата России подопечные Валерия Карпина отправятся в гости к «Сочи». Встреча намечена на 4 октября, начало — в 16:30 мск.