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«Брал тебя молодую и красивую, сейчас ещё красивее». Карпин поздравил жену с днём рождения

«Брал тебя молодую и красивую, сейчас ещё красивее». Карпин поздравил жену с днём рождения
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поздравил свою супругу Дарью Карпину с днём рождения.

«С днём рождения, любимая. Брал тебя молодую и красивую, а сейчас ещё красивее. Да ещё и двух принцесс мне подарила! Спасибо, родная. Очень тебя люблю», — написал Карпин.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» специалиста.

Валерий Карпин возглавляет клуб с 19 декабря 2017 года. В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Ростов» в девяти турах набрал 17 очков и находится на третьем месте в турнирной таблице. У команды серия из шести матчей в РПЛ без поражений.

В следующем туре чемпионата России подопечные Валерия Карпина отправятся в гости к «Сочи». Встреча намечена на 4 октября, начало — в 16:30 мск.

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