«Реал» вслед за Карвахалем лишился ещё одного правого защитника

Мадридский «Реал» столкнулся с кадровыми проблемами в преддверии матча 5-го тура испанской Примеры с «Леванте».



Накануне, 2 октября, стало известно, что защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль повредил связку правого колена и выбыл на долгий срок.



Как сообщает пресс-служба «Королевского клуба», вслед за Карвахалем травму получил ещё один игрок правого фланга обороны, Альваро Одриосола. По информации AS, восстановление испанца займёт от 7 до 10 дней.



Матч «Леванте» – «Реал» состоится завтра, 4 октября, на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Начало — в 17:00 мск. Мадридская команда, набрав 7 очков в 3 турах, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (3) — на 13-м месте.

Карвахаль может пропустить до двух месяцев из-за травмы