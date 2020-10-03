В украинском клубе вспышка коронавируса. Заражено восемь игроков основного состава

Главный тренер «Кривбасса» Геннадий Приходько сообщил о вспышке коронавируса в команде.



«После календарного матча с «Николаевом-2», который проходил в дождь 27 сентября, несколько футболистов затемпературили. В сложных погодных условиях пришлось играть через несколько дней и в розыгрыше Кубка Украины с винницкой «Нивой». Когда перед матчем чемпионата с симферопольской «Таврией» команда прошла тестирование на коронавирус, сразу у одиннадцати футболистов оказался положительный результат. Среди них — восемь игроков основного состава. Потому мы и обратились в ПФЛ с просьбой о переносе матча с «Таврией».



Сегодня разговаривал с врачом команды, сообщил, что у ребят бессимптомный характер заболевания, в конце следующей недели они пройдут повторное тестирование», — приводит слова Приходько Metaratings.