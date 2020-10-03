Защитник «Зенита» Терентьев — о матче со «Спартаком»: сегодня будут шашлыки
Защитник петербургского «Зенита» Денис Терентьев поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
«Сегодня будут шашлыки. В 19:00 на „Открытие Арене“», — написал Терентьев в комментариях на странице пиар-менеджера Артёма Гаврилова в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Артёма Гаврилова
Матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 3 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Зенит». После девяти туров команды лидируют в турнирной таблице чемпионата России, набрав по 20 очков. При этом сине-бело-голубые опережают красно-белых по дополнительным показателям.
Погребняк: «Спартак» заслуживает уважения. Идёт вровень с «Зенитом», иконой нашего футбола
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