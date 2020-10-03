«Ни рыба ни мясо». Экс-игрок сборной Португалии — о будущем новичке «Зенита» Венделе
Бывший защитник «Спортинга» и сборной Португалии Паулу Футре высказался о предстоящем переходе полузащитника Вендела из лиссабонского клуба в «Зенит».
«Он очень нестабилен. Как говорят испанцы, ни рыба ни мясо», — приводит слова Футре cm-tv.pt.
Сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер Вендела за € 20 млн. В понедельник, 5 октября, 23-летний игрок пройдёт медицинское обследование перед переходом в стан сине-бело-голубых.
Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Португалии, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.
Вендел попрощался со «Спортингом». Сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер хавбека
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