Гончаренко: после удаления Магнуссона ЦСКА стал играть сильнее

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 10-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0).

«В первом тайме мы раскачивались. Понимали, нужно терпение, потому что «Урал» хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки. Понимали, во втором тайме путём замен можем усилить игру. Не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги.



Что касается удаления, после него мы стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах. Очень хорошо проявил себя Зайнутдинов. Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал. Понятно, надо было как-то компенсировать удаление», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

В 10-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде обыграл «Урал» со счётом 2:0. На 49-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве. Красную карточку за фол последней надежды получил Хёрдур Магнуссон. На 52-й минуте встречи «армейцы» открыли счёт. После серии рикошетов мяч отскочил к Бактийору Зайнутдинову и он отправил мяч в сетку ворот Ильи Помазуна. Через четыре минуты ЦСКА удвоил преимущество за счёт точного удара Константина Марадишвили.