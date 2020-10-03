ЦСКА победил «Урал», играя почти целый тайм в меньшинстве

В 10-м туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на выезде победил «Урал» со счётом 2:0. Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживала судейская бригада Станислава Васильева.



В первом тайме практически не было опасных моментов. На 49-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве. Красную карточку за фол «последней надежды» получил Хёрдур Магнуссон. На 52-й минуте встречи «армейцы» открыли счёт. После серии рикошетов мяч отскочил к Бактийору Зайнутдинову, который отправил снаряд в сетку ворот Ильи Помазуна. Через четыре минуты ЦСКА удвоил преимущество за счёт точного удара Константина Марадишвили. Оба полузащитника забили дебютные голы за московский клуб.



За счёт победы ЦСКА набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. «Урал» проиграл второй матч подряд, опустившись на 12-ю позицию.

Зайнутдинов и Марадишвили забили дебютные голы в составе ЦСКА