Тедеско: все ребята понимают смысл замен и никаких споров нет по этому поводу

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал игру Джордана Ларссона и Зелимхана Бакаева в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Если я не ошибаюсь, атака пошла с того, что Джордан отдал передачу Бакаеву, который её вернул. В том моменте отлично сыграл вратарь «Зенита», не валился, Джордану пришлось бить с правой. К сожалению, мяч ушёл выше ворот.

Бакаев — отличный игрок, хорошо проводит сезон. Иногда он много тратит энергии во время игры, но это наша установка, мы просим его об этом. Трудно найти игрока, который может сравниться с ним. Что касается замены, то задумка была в том, что нам был нужен второй высокий нападающий. Джордан опустился на место Бакаева. Все ребята понимают смысл замен и никаких споров нет по этому поводу. Что касается первого тайма и потерь при контратаках, то тут была заслуга Барриоса. Он индивидуально работал с Бакаевым, ему нужно отдать должное», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.