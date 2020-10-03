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Тедеско: немного расстроены, потому что «Спартак» мог выиграть у «Зенита»

Тедеско: немного расстроены, потому что «Спартак» мог выиграть у «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на русском языке прокомментировал ничью в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Первые 20 минут «Спартак» отлично начал, владели мячом, потом «Зенит» заставил нас сесть. После отбора было важно нашим игрока передохнуть. Одним из способов был способ доставить мяч нападающим. В результате этого делали фолы, Ловрен падал, что приводило к свисткам. Второй тайм был хорош на моменты, «Зенит» тоже мог забить. Немного расстроены, потому что могли и выиграть этот матч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.

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