Тедеско: немного расстроены, потому что «Спартак» мог выиграть у «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на русском языке прокомментировал ничью в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Первые 20 минут «Спартак» отлично начал, владели мячом, потом «Зенит» заставил нас сесть. После отбора было важно нашим игрока передохнуть. Одним из способов был способ доставить мяч нападающим. В результате этого делали фолы, Ловрен падал, что приводило к свисткам. Второй тайм был хорош на моменты, «Зенит» тоже мог забить. Немного расстроены, потому что могли и выиграть этот матч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.