Тедеско: немного расстроены, потому что «Спартак» мог выиграть у «Зенита»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на русском языке прокомментировал ничью в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
«Первые 20 минут «Спартак» отлично начал, владели мячом, потом «Зенит» заставил нас сесть. После отбора было важно нашим игрока передохнуть. Одним из способов был способ доставить мяч нападающим. В результате этого делали фолы, Ловрен падал, что приводило к свисткам. Второй тайм был хорош на моменты, «Зенит» тоже мог забить. Немного расстроены, потому что могли и выиграть этот матч», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
- 3 октября 2020
-
21:37
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:24
-
21:20
-
20:55
-
20:54
-
20:47
-
20:43
-
20:43
-
20:35
-
20:35
-
20:25
-
20:17
-
20:12
-
20:00
-
19:51
-
19:47
-
19:47
-
19:28
-
19:23
-
19:04
-
19:04
-
18:57
-
18:53
-
18:37
-
18:35
-
18:24
-
18:20
-
18:04
-
17:59
-
17:48
-
17:37