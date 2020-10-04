Бактийор Зайнутдинов отреагировал на дебютный гол за ЦСКА

Полузащитники ЦСКА Бактийор Зайнутдинов прокомментировал дебютный гол в составе «армейцев» в матче десятого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).
«Очень рад забить первый гол. Самое главное сегодня победить. Я думал, там уже Тикнизян будет завершать, потом был рикошет, я ударил и получился гол. Самое главное, как команда отреагировала после удаления, забили два гола, одержали победу, показали характер. Самое главное, что уходим на паузу с позитивным настроением. Я думаю, нужно работать и работать, не смотреть на таблицу, а от себя отталкиваться. На каждый матч нужно настраиваться только на победу», — сказал Зайнутдинов в интервью, которое опубликовано в официальном канале ЦСКА в YouTube.
Зайнутдинов перешёл в ЦСКА из «Ростова» за € 2 млн. В текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги полузащитник провёл 10 матчей и забил один мяч. Действующий контракт 22-летнего флангового полузащитника рассчитан до 2025 года.
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