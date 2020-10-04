Соперник «Краснодара» по Лиге чемпионов «Ренн» объявил о трансфере защитника «Ювентуса»
«Ренн» объявил о переходе защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани. Сообщается, что итальянский футболист будет выступать за «Ренн» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Контракт 26-летнего Ругани с «Ювентусом» рассчитан до июня 2024 года. В прошлом сезоне Ругани провёл за «Ювентус» десять матчей в чемпионате Италии и не отметился результативными действиями, получив две жёлтые карточки. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов.
Отметим, «Ренн» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов. Также французскому клубу предстоит сыграть с «Челси» и «Севильей». Первый матч на групповой стадии ЛЧ «Ренн» проведёт 20 октября. На своём поле команда примет «Краснодар».
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