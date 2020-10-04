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Руни предложил «Манчестер Юнайтед» отказаться от трансфера Санчо и подписать Кейна

Руни предложил «Манчестер Юнайтед» отказаться от трансфера Санчо и подписать Кейна
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказал мнение об интересе «Манчестер Юнайтед» в полузащитнику дортмундской «Боруссии» Джейдону Санчо.

«Санчо — лучший игрок, но мне кажется странным, что он был приоритетом для трансфера «Манчестер Юнайтед ». Зачем рассматривать возможность платить около € 110 млн за кого-то, кто похож на талант, который у вас уже есть? У «Юнайтед» есть Маркус Рэшфорд и Энтони Марсьяль, и где после прихода Санчо останется Мэйсон Гринвуд, который играет на той же позиции и имеет примерно такой же возраст? Я бы предпочёл вложить деньги в попытку заполучить Гарри Кейна. Да, вывести Кейна из «Тоттенхэма» будет сложно, может быть, невозможно, но «Манчестер Юнайтед» — это клуб, который всегда должен прилагать усилия, чтобы подписать самых лучших игроков, и Кейн — именно то, что нужно Сульшеру», — приводит слова Руни Daily Mail.

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