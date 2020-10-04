«С днём рождения Златана». Ибрагимович показал новый Porsche в день 39-летия
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в день своего 39-летия показал новый автомобиль Porsche.
«С днём рождения Златана», — подписал пост шведский нападающий в своём «инстаграме».
Посмотреть запись можно в «инстаграме» Златана Ибрагимовича.
24 сентября стало известно, что по итогам тестирования у Златана было выявлено заражение коронавирусом. Он стал вторым за последнее время игроком «Милана», у кого выявили инфекцию. Ранее заражённым оказался его партнёр по команде защитник Леонардо Дуарте.
Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в январе. В ходе карьеры он защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
«Живое доказательство, что возраст — лишь цифры». «Милан» поздравил Златана с 39-летием
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