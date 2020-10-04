«С днём рождения Златана». Ибрагимович показал новый Porsche в день 39-летия

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в день своего 39-летия показал новый автомобиль Porsche.

«С днём рождения Златана», — подписал пост шведский нападающий в своём «инстаграме».

Посмотреть запись можно в «инстаграме» Златана Ибрагимовича.

24 сентября стало известно, что по итогам тестирования у Златана было выявлено заражение коронавирусом. Он стал вторым за последнее время игроком «Милана», у кого выявили инфекцию. Ранее заражённым оказался его партнёр по команде защитник Леонардо Дуарте.

Ибрагимович вернулся в «Милан», за который выступал с 2010 по 2012 год, в январе. В ходе карьеры он защищал цвета «Мальмё», «Аякса», «Ювентуса», «Интера», «Барселоны», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».