«Лидс» близок к приобретению бразильского вингера «Ренна» за € 23 млн

Английский «Лидс Юнайтед» близок к заключению сделки по 23-летнему бразильскому крайнему атакующему полузащитнику французского «Ренна» Рафинье, утверждает журналист Николо Скира в «Твиттере».
Сумма сделки составит € 23 млн (включая бонусы), а сам игрок подпишет 4-летний контракт с клубом из Англии.
Рафинья стал игроком «Ренна» в 2019 году, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за € 21 млн. В прошлом сезоне он провёл за французский клуб 35 встреч во всех турнирах, отметившись 9 забитыми мячами и 5 результативными передачами.
Напомним, что «Ренн» является соперником российского «Краснодара» по групповой стадии турнира Лиги чемпионов. Именно с выездного матча с французским клубом «быки» дебютируют на этой стадии самого престижного футбольного турнира.
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