«Бавария» близка к заключению контракта с Шупо-Мотингом
Полузащитник Эрик-Максим Шупо-Мотинг может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Telefoot Сабео Десфарге на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, в услугах 31-летнего камерунского футболиста заинтересована «Бавария». Переговоры мюнхенского клуба с Шупо-Мотингом находятся в продвинутой стадии. Напомним, после завершения срока действия контракта с «Пари Сен-Жермен» Шупо-Мотинг находится в статусе свободного агента. Таким образом, «Баварии» не придётся платить за трансфер полузащитника.
В сезоне-2019/2020 Шупо-Мотинг в 20 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2010 года хавбек вызывается в сборную Камеруна.
- 4 октября 2020
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