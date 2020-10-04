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«Бавария» близка к заключению контракта с Шупо-Мотингом

«Бавария» близка к заключению контракта с Шупо-Мотингом
Футбол / Франция 0

Полузащитник Эрик-Максим Шупо-Мотинг может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Telefoot Сабео Десфарге на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, в услугах 31-летнего камерунского футболиста заинтересована «Бавария». Переговоры мюнхенского клуба с Шупо-Мотингом находятся в продвинутой стадии. Напомним, после завершения срока действия контракта с «Пари Сен-Жермен» Шупо-Мотинг находится в статусе свободного агента. Таким образом, «Баварии» не придётся платить за трансфер полузащитника.

В сезоне-2019/2020 Шупо-Мотинг в 20 матчах за «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу. С 2010 года хавбек вызывается в сборную Камеруна.

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