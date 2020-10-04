Николич: вся игра поменялась после травмы Чорлуки

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвёл итоги матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (2:1).
«Хочу поздравить команду с новой победой. Трудный матч. Самое важное сегодня было забрать три очка. Готовимся к встрече с «Уфой», а потом — к Лиге чемпионов.
Почему не играл Смолов? Мы не можем выставить всю команду на поле. Фёдор вчера получил травму на тренировке. Капитан тоже ушёл сегодня после 30-й минуты, и после этого вся игра на поле изменилась. Надеюсь, они восстановятся после перерыва.
Мы должны ещё много работать. В первом тайме контролировали мяч, могли закончить матч раньше, но очень нервничали. У нас появилось много новых игроков, мы должны двигаться вперёд и продолжать работать», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
- 4 октября 2020
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