Роман Широков: сейчас я действительно нахожусь под подпиской о невыезде

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков не стал комментировал скандальный инцидент с избиением им арбитра во время матча любительского турнира.

«Когда всё закончится, я выскажусь. А сейчас высказываются только следственные органы. Сейчас я действительно нахожусь под подпиской о невыезде. Общался ли я с арбитром? Я сейчас не могу ничего прокомментировать», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил него.