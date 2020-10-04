Роман Широков: сейчас я действительно нахожусь под подпиской о невыезде

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков не стал комментировал скандальный инцидент с избиением им арбитра во время матча любительского турнира.
«Когда всё закончится, я выскажусь. А сейчас высказываются только следственные органы. Сейчас я действительно нахожусь под подпиской о невыезде. Общался ли я с арбитром? Я сейчас не могу ничего прокомментировать», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Напомним, 10 августа Широков принял участие в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». В одном из эпизодов Роман посчитал, что на нём нарушили правила в штрафной площади. Данченков решил не назначать пенальти, и Широков начал оскорблять и угрожать ему. Судья показал красную карточку, после чего игрок избил него.
- 4 октября 2020
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