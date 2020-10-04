«Милан» арендовал защитника «Манчестер Юнайтед» Далота

Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот перешёл в «Милан», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Милан» арендовал 21-летнего футболиста на год. Сообщалось, что манкунианцы настаивали на полноценном трансфере.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Милана».

Далот перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2018 года из «Порту». Сумма трансфера составила € 22 млн. В прошлом сезоне португалец не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге. Контракт футболиста с английским клубом действует до лета 2023 года.



«Милан», в двух турах набрав шесть очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 3-м туре миланцы на своём поле играют со «Специей» (0:0, идёт 1-й тайм).