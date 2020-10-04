«Не очень следил, что там происходило». Слуцкий — об удалении помощника Кузьмина

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ответил на вопрос про удаление своего помощника Олега Кузьмина в матче с «Ахматом» (1:1).



«Никак не прокомментирую. Я, если честно, не очень следил, что там происходило. Видел, что подошёл арбитр, показал красную карточку. Не знаю, что там произошло, был слишком драматичный момент, и я пытался наблюдать, что происходит на футбольном поле», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

В матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат» сыграли вничью со счётом 1:1. Помимо Кузьмина, в матче был удалён хавбек «Рубина» Дарко Йевтич Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Владимира Москалёва (Воронеж), ассистировали судьи на линиях Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь).