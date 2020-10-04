Александр Жиров: впечатления от сборной России только положительные

Новичок сборной России Александр Жиров поделился первыми впечатлениями от приезда в расположение национальной команды.

«Добрался хорошо. Настроение отличное. Рад находиться в сборной. Со всеми познакомился. Всё в рабочем режиме. О вызове в сборную узнал после тренировки. Мне позвонили друзья – поздравили. Впечатления только положительные. Рад быть здесь.



Саша Соболев меня поздравил. Мы с ним из одного города – Барнаула. Он сказал, что ждёт меня в сборной. А так многих ребят знаю. С остальными познакомился.



Хорошая была тренировка. Пробежались, поработали с мячом, набрали кондиции. Будем дальше работать.



Однажды я был в расширенном списке сборной России. Мы выиграли Кубок ФНЛ с «Волгарём». Но на этом всё закончилось. Понимал, что попасть в основную заявку шансов мало.



У меня была цель попасть в сборную. Очень рад, что удалось её достигнуть. Но в дальнейшем нужно работать ещё больше и прикладывать больше усилий.



У меня уже был опыт игры в плотном графике – после карантина. Когда возобновился чемпионат, у нас была «английская» неделя – играли через три дня на четвёртый. Нелёгкий график, но это нормально», — приводятся слова Жирова в официальном телеграм-канале сборной России.