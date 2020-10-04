«ПСЖ» объявил о переходе Мойзе Кина

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». 20-летний футболист будет выступать за парижан на правах аренды.
«Мы рады сообщить о переходе Мойзе Кина. Итальянский форвард будет пребывать в аренде в столичном клубе до 30 июня 2021 года. Контракт не предусматривает возможности выкупа», — говорится в сообщении пресс-службы «ПСЖ».
Кин попал в систему «Ювентуса» в 2011 году, а в 2017-м дебютировал за основную команду. Итальянский нападающий в 21 матче забил 8 мячей. В 2019 году футболист перешёл в «Эвертон» за € 27,5 млн. В сезоне-2019/2020 провёл 33 встречи, забил два гола и отдал две голевых передачи. Форвард уже дебютировал за сборную Италии – в пяти матчах забил два мяча. Действующий контракт Кина с «Эвертоном» рассчитан до 2024 года.
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