Хет-трик Уоткинса, дубли Грилиша и Салаха — в обзоре матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль»

В матче 4-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» со счётом 7:2. Встреча состоялась в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Мартина Аткинсона, ассистировали судьи на линиях Константин Хатцидакис и Ричард Уэст.



Счёт был открыт в начале встречи — на 4-й минуте автором забитого мяча стал Олли Уоткинс, которому ассистировал Джек Грилиш.

На 22-й минуте преимущество хозяев увеличил Уоткинс с передачи Грилиша.

На 33-й минуте разрыв в счёте сократил Мохамед Салах.

Спустя пару минут третий гол в ворота «Ливерпуля» забил Джон Макгинн.

На 39-й минуте счёт до крупного довёл Уоткинс с передачи Махмуда Хассана.

В начале второго тайма пятый гол забил Росс Баркли с паса Грилиша.

На 60-й минуте разрыв в счёте сократил Салах, которому ассистировал Роберто Фирмино.

Через несколько минут очередной гол в ворота «Ливерпуля» забил Джек Грилиш с передачи Уоткинса.

На 75-й минуте Грилиш оформил дубль с паса Макгинна.