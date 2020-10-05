Куман: Коутиньо нужна поддержка тренера

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал игру своей команды в матче чемпионата Испании с «Севильей» (1:1).

«Это была очень сложная игра. Когда мы владели мячом, мы играли не так, как нам того хотелось. «Севилья» показала отличный футбол, хорошо прессинговала и физически была лучше нас.



Мне понравилось то, как сыграла «Барселона». Команда устала, но боролась до конца в матче с отличным соперником. Мы можем быть довольны своей работой. Нам потребуется больше времени, чтобы привыкнуть друг к другу. Это были три невероятно сложных матча: мы выиграли два и один раз сыграли вничью. Семь очков — это здорово» — сказал Куман.

Также голландец дал оценку игре бразильца Филиппе Коутинью, вернувшегося из аренды в «Баварии».

«Ему нужна поддержка со стороны тренера. Он провел отличные игры и доказал, что он великолепный игрок», — приводит слова Кумана Marca.