Луганская «Заря» хочет приобрести защитника киевского «Динамо»

Луганская «Заря» до закрытия трансферного окна хочет усилить позицию центрального защитника.



Как сообщает Meta-ratings.com.ua, в сферу интересов команды Виктора Скрипника попал 28-летний защитник киевского «Динамо» Артём Шабанов. Вероятность перехода футболиста в состав луганчан достаточно высокая. Сейчас клубы ведут переговоры. При удачном исходе диалога, защитник станет игроком «Зари» в ближайшее время.



В предыдущем сезоне Шабанов провёл 26 матчей в составе «Динамо», в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. В нынешнем сезоне чемпионата Украины футболист на поле не выходил.



По итогам пяти туров «Заря» располагается на девятом месте в таблице, имея в активе 5 очков. Киевское «Динамо» (11) находится на первой строчке.

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