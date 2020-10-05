«Эвертон» купил защитника Годфри за € 22 млн. На игрока претендовали «Милан» и «Наполи»

«Эвертон» на своём официальном сайте объявил о переходе защитника Бена Годфри из «Норвич Сити».
22-летний английский футболист заключил с ливерпульским клубом контракт, рассчитанный до лета 2025 года. Сумма трансфера не уточняется, однако, по информации Sky Sports, «ириски» заплатили за игрока £ 20 млн (€ 22 млн).
Ранее сообщалось, что в услугах Годфри заинтересованы «Милан» и «Наполи». При этом утверждалось, что «Норвич» хочет заработать € 30 млн на продаже игрока.
Годфри выступал за «канареек» с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, забил 1 автогол, получил 3 жёлтые и 1 красную карточку. По итогам кампании команда вылетела из высшего дивизиона. В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа на счету Бена 3 встречи.
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